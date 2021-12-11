6 مراكز متقدمة لمنتخب السويداء بالرماية في بطولة تنشيطية بطرطوس

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء برياضة الرماية ستة مراكز متقدمة خلال مشاركته ببطولة تنشيطية استضافتها طرطوس لفئتي الناشئين والناشئات.

وتمثلت المراكز المحققة بالحصول على ثلاثة مراكز أولى عبر سوسن البحري بمسابقة البندقية الهواء ورغد بلان ومهند حرب بالمسدس هواء ومركز ثان بواسطة عفاف الفريحات بالمسدس هواء ومركزين ثالث عن طريق رهف رشيد ووجيه أبو الفضل بمسابقة البندقية هواء.

وأشارت رئيسة نادي الرماية بالسويداء راية زين الدين في تصريح لمندوب سانا الرياضي إلى أن البطولة جاءت تحضيراً لبطولة الجمهورية وشهدت مشاركة لاعبين ولاعبات من الحسكة واللاذقية وطرطوس والسويداء مبينة أن لاعبي السويداء سجلوا أرقاماً جيدة وتميزوا رغم قصر العمر التدريبي لهم وصغر أعمارهم بالنسبة لفئة الناشئين والناشئات.

عمر الطويل