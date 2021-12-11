مصرع 50 شخصاً جراء إعصار ضرب ولاية كنتاكي الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي خمسون شخصاً على الأقل مصرعهم جراء إعصار قوي ضرب ولاية كنتاكي الواقعة جنوب الولايات المتحدة وفق ما أعلن حاكم الولاية آندي بيير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيير قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن الإعصار سبب أضرارا بالكثير من مقاطعات الولاية جراء الرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر بالساعة واصفاً الإعصار بأنه الأشد في تاريخ ولاية كنتاكي مؤكداً أنه قبل منتصف الليل تم إعلان حالة الطوارئ.

وتضرب سلسلة أعاصير عدة ولايات جنوب الولايات المتحدة ومنها ولاية أركنساس الأمريكية التي تسبب الإعصار فيها بمصرع شخصين وإصابة خمسة ومحاصرة ما لا يقل عن 20 آخرين بدار لرعاية المسنين في المدينة وفق مسؤولين محليين في الولاية.

وأصدرت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية في وقت سابق تحذيرات من الإعصار في مناطق بعدة ولايات من بينها أركنساس وتينيسي وميزوري والينوي.

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