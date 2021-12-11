إيران تشكك باستعداد دول الغرب لإلغاء الإجراءات القسرية المفروضة عليها

طهران-سانا

شكك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم باستعداد دول الغرب لإلغاء سياسات الحظر والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلاده.

وقال عبداللهيان في كلمة خلال اجتماعه في طهران مع السفراء الأجانب.. “لدينا مهام دبلوماسية لإزالة آثار الحظر المفروض علينا” مؤكداً أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يبذل ويستخدم أقصى جهوده وخبراته لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي الظالم.

وقال “سنستخدم كل خبرتنا الدبلوماسية لرفع العقوبات وسنساعد في تحقيق شعار الحكومة للتنمية الاقتصادية المستدامة” معتبراً أن الاهتمام بدول آسيا أحد أولويات السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية.

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