الاتحاد يفوز على النواعير في دوري الرجال بكرة السلة

حماة-سانا

فاز الاتحاد على النواعير بنتيجة 65-55 نقطة في مباراتهما التي جرت بصالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة في استكمال منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الرجال.

وانتهت الأرباع الثلاثة الأولى من المباراة لصالح الاتحاد بواقع 12-11 للأول و19-13 للثاني و25-14 للثالث فيما تفوق النواعير في الربع الرابع 17-9 لكنه خسر المباراة بفارق عشر نقاط.

ويلتقي النواعير مع الفيحاء في الجولة الثانية المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في صالة حماة الرياضية والتي ستشهد أيضا لقاء الطليعة مع الجلاء.

وافتتحت مباريات الجولة الاولى من دوري الرجال يوم الخميس الماضي وأسفرت نتائجها عن فوز الوحدة على الجلاء والوثبة على حطين والجيش على الطليعة.