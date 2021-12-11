المكسيك تدعو الولايات المتحدة إلى تغيير سياساتها المتعلقة بالهجرة

مكسيكو سيتي-سانا

دعت المكسيك الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالهجرة على خلفية مأساة 55 مهاجراً لقوا حتفهم في حادث انقلاب شاحنة على طريق رئيسي يؤدي إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قوله أمس.. “إذا أرادت الولايات المتحدة منع الهجرة إلى شواطئها فعليها الاستثمار في برامج اجتماعية في أمريكا الوسطى” مضيفاً.. “إن مآسي كهذه يجب أن تحرك العالم لمعالجة المشكلة الكامنة وهي اليأس”.

وأكد اوبرادور أنه لا يمكن حل مشكلة الهجرة من خلال تدابير قسرية بل بتوفير فرص العمل والرفاهية.

ولقى 55 شخصاً معظمهم مهاجرون من أمريكا الوسطى حتفهم وأصيب العشرات في حادث انقلاب شاحنة جنوب المكسيك أمس وذلك في واحد من أسوأ الحوادث التي يتعرض لها المهاجرون على الحدود مع الولايات المتحدة.

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