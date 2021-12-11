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الإصابات بفيروس كورونا حول معدلها منذ أسبوع في روسيا

2021-12-11

موسكو- سانا

سجلت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية 1171 حالة وفاة و30288 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما فيها 3140 في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في التقرير اليومي لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة وباء كوفيد19 أن إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا وصل إلى 9986967 والوفيات إلى 288351 حالة وتماثل للشفاء 8709964 شخصاً.

وكانت روسيا سجلت أمس 1176 حالة وفاة و30873 إصابة بفيروس كورونا وبذلك تكون أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد تراوحت حول معدل مشابه طيلة أيام الأسبوع الفائت.

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