تسوية أوضاع أكثر من 3 آلاف شخص في مركز البوكمال

دير الزور-سانا

تواصلت اليوم في مركز التسوية بمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة حيث تجاوز عدد من سويت أوضاعهم الثلاثة آلاف شخص.

وذكر مراسل سانا أن “المئات انضموا اليوم إلى عملية التسوية التي انطلقت في الرابع عشر من الشهر الفائت وهي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية”.

وعبر عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم عن سعادتهم جراء تمكنهم من العودة إلى حضن الوطن وممارسة حياتهم الطبيعية حيث أشار أحمد راشد وعلي الخلف وسامي إبراهيم إلى أنهم قدموا إلى مركز التسوية في البوكمال حيث تمت تسوية أوضاعهم وسيعودون الى صفوف الجيش العربي السوري.

وبين محمود العواد وعماد الجاسم وعمر العرب انهم قدموا من منطقة الجزيرة للانضمام إلى هذه التسوية منوهين بالإجراءات الميسرة والمعاملة الحسنة من قبل لجان التسوية وموجهين الدعوة لكل المطلوبين للقدوم إلى المركز وتسوية أوضاعهم.

وتستمر خلال الأيام القادمة عملية التسوية في مركز البوكمال لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين للانضمام اليها.

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