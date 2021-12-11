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الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية لقوى العدوان السعودي في مأرب

2021-12-10

صنعاء-سانا

أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة تجسسية أمريكية الصنع لقوى العدوان السعودي في أجواء محافظة مأرب.

ونقل موقع قناة المسيرة عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله اليوم إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع “سكان إيغل” أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت يوم الأربعاء الماضي طائرتين تجسسيتين لقوى العدوان في محافظة مأرب.

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