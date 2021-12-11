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93 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 96 حالة ووفاة 6

2021-12-11

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 96 حالة ووفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 49101 شفيت منها 30276 حالة وتوفيت 2804 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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