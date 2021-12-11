مقتل جندي أرميني وإصابة 8 آخرين خلال اشتباك حدودي مع أذربيجان

يريفان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم مقتل أحد جنودها وإصابة 8 آخرين جراء تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان إن جندياً قتل وأصيب 8 آخرون خلال اشتباك مع القوات الأذربيجانية في منطقة غيكاركونيك مبيناً أن 6 من الجرحى في حالات خطيرة.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان أمس الاتهامات بقصف مواقع عسكرية تابعة لكل منهما في استمرار للتوتر الحدودي القائم بين الجانبين منذ حرب قره باغ التي دارت بينهما في خريف العام الماضي.

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