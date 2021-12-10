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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6 بالمئة

2021-12-10

بروكسل-سانا

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى ما يقرب من 1250 دولاراً لكل 1000 متر مكعب خلال جلسة التداول اليوم أي ما يعادل 6 بالمئة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن العقود الآجلة لشهر كانون الثاني في مركز “تي تي اف” في هولندا وهو المرجع الرئيسي لتجارة الغاز الطبيعي في منطقة شمال غرب أوروبا بلغت 1244 دولاراً لكل 1000 متر مكعب.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أشار في تشرين الأول الماضي إلى أن سبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا تزامن مع عدة عوامل تتعلق بنمو الاستهلاك وتغير المناخ وتراجع احتياطيات الغاز.

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