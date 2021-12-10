مصدر إيراني: طهران تسجل أول انتصار بمفاوضات فيينا

طهران-سانا

كشف مصدر إيراني مطلع عن تراجع دول الترويكا الأوروبية “ألمانيا وبريطانيا وفرنسا” عن مواقفها الأخيرة وقبولها العودة للحوار في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بهدف دراسة مقترحات إيران وعدها انتصاراً لطهران.

ونقلت وكالة فارس عن المصدر قوله اليوم إن “دول الترويكا الأوروبية التي أبدت مواقف سلبية تجاه مقترحات إيران في المفاوضات تراجعت عن مواقفها ودخلت في التفاوض حول المقترحات” معتبراً أن هذا الإجراء “أول انتصار لإيران في مفاوضات فيينا”.

ولفت المصدر الإيراني إلى محاولات الترويكا الأوروبية وضع العقبات على طريق المفاوضات بهدف “نيل أهداف تتمثل بكسب النقاط” مشيراً إلى أن “الأطراف الغربية باتت تفكر في مسار المفاوضات أكثر من الرضوخ لإملاءات الولايات المتحدة عقب فشلها في تصعيد الضغوط والتهديدات ضد إيران”.

وكان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقد أمس في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة وفود إيران ومجموعة دول أربعة زائد واحد حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية مواصلة المفاوضات وتقررت مواصلة البحث على مختلف المستويات.