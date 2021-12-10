الحرارة حول معدلاتها غداً والجو معتدل نهاراً وبارد ليلاً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها وتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً خريفياً معتدلاً نهاراً وصحواً بشكل عام وبارداً ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: