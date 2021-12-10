إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح المغارة بكنيسة سيدة الانتقال في خبب

درعا-سانا

افتتحت كنيسة سيدة الانتقال في خبب بريف درعا اليوم مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بإضاءة شجرة الميلاد وافتتاح المغارة بحضور جماهيري واسع.

وعلى وقع أنغام فرقة مراسم خبب وأجراس الكنيسة تمت إضاءة الشجرة والمغارة وقدمت الفرقة الموسيقية عروضها وجوقة الفرح تراتيلها واستمتع الحضور بفقرة الرقص لفراشات خبب من تدريب نسرين الحاتم.

بشار وهبة من فرقة مراسم خبب أعرب خلال تصريح لمراسل سانا عن أمله بأن ينير الله عقول وقلوب السوريين كما أنيرت الشجرة ويضع أيديهم بأيدي بعض لبناء سورية الجديدة القائمة على المحبة والسلام مؤكداً أن خبب كغيرها من قرى محافظة درعا ستبقى شعلة لا تنطفئ مضاءة بالأمل والرجاء لإعادة إعمار سورية الحبيبة وعودة أبنائها المهجرين والمفقودين والمحافظة على العيش الأخوي المشترك.

وأشار وهبة إلى أن إنجاز الشجرة والمغارة تم عن طريق مراسم خبب حيث تضمنت المغارة بيوتاً وديكورات إضاءة ومكاناً يجسد موقع ولادة السيد المسيح عليه السلام.

وأعرب الشباب المشاركون في العمل عن أملهم في أن تسهم هذه الشجرة برسم البسمة على شفاه الأطفال وإدخال الفرح إلى قلوب أهل البلدة.

وتقع خبب جنوب سورية وتتبع إدارياً لمحافظة درعا وتبعد عن مدينة دمشق 57 كم جنوباً وعن مدينة درعا 55 كم شمالاً.

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