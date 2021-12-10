أمازون تعلن إيقافها خدمة أليكسا إنترنت

واشنطن-سانا

كشفت شركة أمازون لخدمات التسويق الالكتروني عن ايقافها خدمة أليكسا إنترنت التي تعنى بترتيب المواقع الإلكترونية وتصنيف المواقع الويب الأكثر شهرة في العالم.

ووفق موقع ذا فيرج التقني المتخصص أوضحت الشركة في بيان أنها توقفت عن تقديم اشتراكات جديدة منذ الثامن من كانون الأول 2021 وستغلق الموقع في الأول من أيار 2022 مشيرة إلى أنه بعد خمسة وعشرين عاماً من تأسيس خدمة أليكسا إنترنت تم اتخاذ القرار الصعب بالتعاقد مع خدمة أليكسا دوت كوم بدلاً عنها.

وتأسست خدمة أليكسا إنترنت عام 1996 واشترتها شركة أمازون في عام 1999 أي قبل 15 عاماً من إصدار عملاق التسوّق لمساعد أليكسا الرقمي الذي يحمل الاسم نفسه.

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