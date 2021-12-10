عمل مسرحي في حلب يجسد أدوات قوى الشر والعدوان لتخريب البلاد

حلب-سانا

ضمن فعاليات المهرجان الشبيبي المسرحي الفرعي الـ 32 عرضت اليوم على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب مسرحية (المغفل) التي تدور أحداثها حول أهمية الوعي الذي يصنع المعجزات إلى جانب الإرادة.

وبين الكاتب فخري قدورة مؤلف العمل في تصريح لمراسلة سانا أن الأحداث تدور حول استغلال قوى الشر والعدوان المغفلين وتسليمهم أدوات قد يدمرون بها أنفسهم وأهلهم وبلادهم وضرورة الوعي والتيقظ حيال ذلك.

بينما أوضح مخرج العمل محمود نحاس أن الهدف منه توعية الناس بعدم الانجرار للترهات مشيراً إلى أن الاستعمار يحتل البلاد عن طريق غزو العقول أولاً وتسخيرها كأدوات بين يديه للتخريب ثانياً.

ولفتت عضو لجنة التحكيم في المهرجان الفنانة سندس ماوردي إلى العوامل الأساسية لقبول أي عمل في المركز الأول منها أن يكون النص بلغة عربية واضحة وإلقاء جميل للممثل إضافة لصوته المسرحي الواضح وعوامل أخرى من سينوغرافيا الإخراج وغيرها إضافة لالتزام الممثل بالنص وعدم خروجه عنه وتعامله مع الجدار الرابع أي الجمهور مبينة أن اللجنة ستأخذ هذه العوامل بالحسبان أثناء تقييمها للأعمال المشاركة.

زينب شحود

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