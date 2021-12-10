الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم وأدت إلى استشهاد الشاب جميل أبوعياش في بلدة بيتا جنوب نابلس مؤكدة أن قمع الاحتلال المظاهرات المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية واطلاق الرصاص على الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن تقاعس المجتمع الدولي عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتخاذله في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

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