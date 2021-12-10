مقاتلة روسية تمنع طائرة استطلاع أمريكية من انتهاك حدود البلاد

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام إحدى مقاتلاتها بمرافقة طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود ومنعها من انتهاك حدود روسيا.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم ونقله موقع روسيا اليوم “رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية يوم 10 كانون الأول فوق المياه الدولية للبحر الأسود هدفاً جوياً كان يقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي ولتحديد هوية الهدف الجوي ومنع اختراق حدود الاتحاد الروسي تم إقلاع مقاتلة من طراز سو 30 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية للمنطقة العسكرية الجنوبية”.

وذكر البيان أن طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدف الجوي هو طائرة استطلاع من نوع (بي اي 8) للقوات الجوية الأمريكية وأن المقاتلة الروسية رافقتها فوق مياه البحر الأسود.

ولفت البيان إلى أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية.