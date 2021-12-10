فوز الوثبة على الجهاد في دوري الشباب بكرة القدم

حماة-سانا

فاز الوثبة على الجهاد بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من ذهاب الدوري الممتاز بكرة القدم لفئة الشباب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ولكن لاعب الوثبة علي التلاوي نجح بتسجيل هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 58 و60 مانحاً ثلاث نقاط غالية لفريقه.

وبهذا الفوز حافظ الوثبة على المركز الثاني برصيد 21 نقطة وقلص الفارق مع المتصدر تشرين إلى نقطة واحدة فيما بقي الجهاد بالمركز الأخير بثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة العاشرة يوم الأحد المقبل بإجراء ست مباريات تجمع تشرين مع الطليعة والكرامة مع العربي والنواعير مع جبلة والحرية مع حطين والوحدة مع المحافظة والجيش مع الاتحاد.

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