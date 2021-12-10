اختتام منافسات الدور الأول لدوري السويداء للأشبال والناشئين

السويداء-سانا

اختتمت اليوم على أرض ملعبي السويداء وشهبا الصناعيين منافسات الدور الأول لدوري المحافظة بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين الذي شهد مشاركة 10 فرق ضمن مجموعتين ضمت الأولى العربي وعرمان والقريا والعمال وصلخد والثانية شهبا والرحى ولاهثة ودوما والشبيبة.

ففي فئة الأشبال فاز فريق العربي على العمال بخمسة أهداف دون مقابل فيما انتهت مباراة القريا وصلخد بفوز الثاني 2-1 ليتصدر بذلك العربي المجموعة الأولى بـ 12 نقطة تاركاً المركز الثاني لفريق عرمان برصيد 7 نقاط وتأهلا معاً للدور الثاني ولحساب المجموعة الثانية تغلب فريق لاهثة على الرحى 6-صفر ليحل ثانياً بترتيب المجموعة بعد شهبا المتصدر كما فاز دوما على الشبيبة 2-1.

وفي فئة الناشئين فاز فريق العمال على العربي 2-1 ليحل بذلك ثاني فرق المجموعة برصيد 4 نقاط خلف صلخد المتصدر بست نقاط وبلغا معاً الدور الثاني فيما تغلب بالمجموعة الثانية فريق الرحى على لاهثة قانونا 3-صفر ليحل ثاني المجموعة عقب شهبا المتصدر ليبلغا الدور الثاني كما فاز الشبيبة على دوما 2-1 في إطار مباريات المجموعة ذاتها.

ويلتقي في الدور الثاني الأسبوع القادم بفئة الأشبال العربي مع لاهثة وشهبا مع عرمان فيما يلعب بفئة الناشئين صلخد مع الرحى وشهبا مع العمال.

عمر الطويل