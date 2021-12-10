ريابكوف: العلاقات الروسية الأمريكية في تدهور

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف أن تطور العلاقات الروسية الأمريكية يتجه نحو التدهور.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة سبوتنيك قال ريابكوف: علينا أن نعترف بأن وضع العلاقات الروسية الأمريكية يتطور بشكل غير سليم وخاطئ وهذا ليس ذنب روسيا حيث تراكمت العديد من العوامل السلبية.

وأضاف ريابكوف أن الإدارة الأمريكية تواصل موقفها غير الودي علانية ويتجلى ذلك من خلال فرض العقوبات التي لا تتوقف كما يتم توجيه اتهامات لا أساس لها ضدنا لذلك أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي للحصول على ضمانات قانونية طويلة الأمد للأمن مثبتة في شكل معاهدات على الحدود الغربية.

كما أعرب ريابكوف عن أمل بلاده باعتماد وثيقة بعد الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي من أجل إيجاد البديل الصحيح لمعاهدة ستارت التي انتهت مدتها.

وكانت العلاقات الروسية الأمريكية تدهورت خلال السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المواقف بينهما حيال حل القضايا الدولية إضافة إلى اتباع الولايات المتحدة سياسة الهيمنة والتدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الالتزام بالقانون الدولي وهو ما تعارضه روسيا بشدة.

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