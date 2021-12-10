بوتين يكشف عن جواسيس تمت مساءلتهم جنائياً

موسكو-سانا

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عناصر من الاستخبارات المركزية الأمريكية عملت في الحكومة الروسية منتصف التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع لمجلس مختص بتنمية المجتمع المدني “في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قمت بتطهير الجميع ولكن في منتصف التسعينيات كانت كوادر من العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كما اتضح ذلك في وقت متأخر يعملون كمستشارين وموظفين رسميين في الحكومة الروسية فيما بعد تمت محاسبتهم لأنهم بعملهم معنا فيما هم يعملون في الـ CIA انتهكوا التشريعات الأمريكية بمشاركتهم في الخصخصة بروسيا”.

وأوضح بوتين أن هؤلاء الجواسيس جرت مساءلتهم جنائياً في وقت لاحق على مشاركتهم في عمليات الخصخصة التي جرت في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

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