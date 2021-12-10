طهران: التصريحات الأمريكية ترمي إلى تأجيج حرب نفسية

طهران-سانا

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري تصريح وزارة الخارجية الأمريكية حول الأصول الإيرانية المجمدة معتبراً أنه يرمي إلى تأجيج حرب نفسية بالتزامن مع بدء الجولة الجديدة من محادثات فيينا النووية.

وزعمت الخارجية الأمريكية الليلة الماضية انه لم يتم الإفراج عن أي من الأصول الإيرانية المجمدة وما تم بثه من أخبار بهذا الصدد غير صحيحة.

وكان صفري أعلن في حوار متلفز أمس الإفراج عن مطالبات إيران بالعملة الأجنبية من إحدى الدول في غضون المستقبل القريب لافتا إلى الإفراج عن 5ر3 مليارات دولار من أصول إيران مؤخراً.

وأضاف صفري: “لدينا مستحقات بأرقام أعلى من دول أخرى وجرت مفاوضات للإفراج عنها وحققت نتائج طيبة وخلال زيارتنا لدولة أوروبية وكذلك في المفاوضات مع دولة أخرى تم تحقيق نتائج جيدة ويمكن أن نحصل قريبا على مستحقاتنا من الأصول المجمدة ولكن لا يمكن الإعلان عن حجم المبلغ حاليا”.