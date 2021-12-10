الصين: على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ صين واحدة

بكين-سانا

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ صين واحدة والامتناع عن إطلاق تصريحات والقيام بأفعال ترسل إشارات خاطئة للقوى الانفصالية في تايوان.

ونقلت وكالة شينخوا عن ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني قوله ردا على تصريحات استفزازية من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس: “يجب أن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بينها وبين الصين” محذرا من أن “من يلعبون بالنار سيحترقون في النهاية”.

وأضاف قوانغ: “سنسعى إلى إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص والجهود ولكننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة إذا استفزتنا القوى الانفصالية الساعية لما يسمى استقلال تايوان”.

وأوضح أن محاولات سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني الساعية للانفصال بالاعتماد على واشنطن والخطوات المتعمدة من قبل أشخاص محددين في الولايات المتحدة لاحتواء الصين من خلال قضية تايوان هي السبب الرئيسي لزيادة التوترات عبر مضيق تايوان.

وجدد التأكيد على أن حل قضية تايوان من شؤون الصين الداخلية ولا يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيه.