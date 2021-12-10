SCS-NET

مركز البوكمال يواصل استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم

2021-12-10

دير الزور-سانا

تواصلت اليوم في مركز التسوية بمدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وأشار محمود شحاذة أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وجاء إلى مركز البوكمال وقام بتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري والدفاع عن أرضه وعرضه.

وأوضح عواد المحمد أنه قام بتسوية وضعه ليلتحق مجدداً بالخدمة العسكرية ونوه سالم الحسن بالإجراءات الميسرة خلال عملية التسوية ودعا الجميع للمبادرة فوراً إلى تسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن.

ويستمر مركز البوكمال خلال الأيام القادمة باستقبال الراغبين بالانضمام إلى هذه التسوية التي بدأت في الرابع عشر من الشهر الفائت قبل الانتقال إلى باقي مدن وبلدات المحافظة لإتاحة الفرصة أمام كل من لم تتلطخ يداه بالدماء للعودة إلى حضن الوطن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح المغارة بكنيسة سيدة الانتقال في خبب

درعا-سانا افتتحت كنيسة سيدة الانتقال في خبب بريف درعا اليوم مواسم أعياد الميلاد ورأس السنة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved