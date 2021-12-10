المكسيك تسجل 293 وفاة والصين 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي وبكين-سانا

سجلت المكسيك 293 وفاة و3180 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب أحدث بيانات وزارة الصحة المكسيكية بلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة 296186 حالة بينما وصل إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و911714 إصابة.

وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند على التوالي والـ 15 من حيث عدد الإصابات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 83 حالة في اليوم السابق مضيفة إن 37 من الإصابات الجديدة محلية نزولا من 60 قبل يوم.

وذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل إجمالي 99517 إصابة مؤكدة حتى يوم أمس فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.