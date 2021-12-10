المالكي يُشيد بالقرارات الأممية لصالح فلسطين

القدس المحتلة-سانا

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لصالح فلسطين رغم الضغوطات الكبيرة التي تتعرض لها الدول لتغيير توجهات التصويت دليل على وقوف المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المالكي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات المهمة تقف إلى جانب الحق والعدالة الدولية وتتمسك بالقانون الدولي وترفض ممارسات الاحتلال غير الشرعية في إقامة المستوطنات وقطع التواصل الجغرافي لدولة فلسطين.

ولفت المالكي إلى أن القرارات الخمسة تعتبر في صلب القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين وحقوقهم وعلى رأسها حقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها ودعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ومواجهة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ووقف إرهاب المستوطنين.

وشدد المالكي على رفض فلسطين للابتزاز السياسي الذي يمارس ضد الدول كي تصوت ضد قرارات فلسطين وتقويضها في المؤسسات الأممية مشيراً إلى أن من يمارس هذه الضغوط يقف على الجانب المزري للتاريخ من خلال دعمه وتشجيعه للاحتلال في جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.