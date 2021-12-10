النفط في تراجع رغم اتجاهه لتسجيل زيادة أسبوعية قوية

ملبورن-سانا

تراجع النفط اليوم مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي هذا الأسبوع بفضل ثقة متزايدة في أن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن يلحق الضرر بالنمو العالمي والطلب على الوقود.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفضت سبعة سنتات بما يعادل 1ر0 بالمئة إلى 87ر70 دولارا للبرميل بعدما تراجعت اثنين بالمئة في جلسة متقلبة باليوم السابق.

ونزلت العقود الآجلة لبرنت أربعة سنتات إلى 38ر74 دولارا للبرميل بعدما انخفضت 9ر1 بالمئة أمس.

واستعادت سوق النفط في وقت سابق من الأسبوع حوالي نصف الخسائر التي تكبدتها منذ تفشي أوميكرون في ال 25 من تشرين الثاني الماضي بعد تراجع المخاوف من تداعيات أوميكرون.