ما هو أغلى لقاح عالمي في روسيا؟

موسكو-سانا

كشفت وسائل إعلام روسية عن تسجيل أغلى عقار علاجي في روسيا.

وذكرت صحيفة “آر بي كا” الروسية أن شركة الأدوية السويسرية “نوفارتيس” حصلت على إذن استخدام وبيع العقار العلاجي “تسولغنزما” في روسيا المخصص لعلاج الضمور العضلي النخاعي وهو اضطراب وراثي نادر تتأثر فيه الخلايا العصبية الحركية للحبل الشوكي ويؤدي إلى ضمور العضلات والشلل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يميز العقار “اللقاح” عن اللقاحات الأخرى أن الحقنة تعطى لمرة واحدة لسنتين وأنه بالنسبة للأطفال الذين تم إعطاؤهم اللقاح في غضون ستة أشهر من الولادة لم يعودوا يفقدون السيطرة على العضلات.

ووفق الصحيفة.. يبلغ سعر اللقاح “تسولغنزما” نحو 2 مليون دولار وهو الأغلى مقارنة بأسعار اللقاحات الأخرى.

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