ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي مع بقاء المستثمرين بعيداً عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 13ر 1778 دولارا للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 30ر1779 دولارا.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 4ر0 بالمئة خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة واجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 22 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 9ر0 بالمئة إلى 50ر 942 دولارا وصعد البلاديوم1ر0 بالمئة إلى 74 ر 1814 دولارا.

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