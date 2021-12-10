الأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية خمسة قرارات لصالح فلسطين

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية تتعلق باللاجئين الفلسطينيين ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي والتحقيق في انتهاكاته لحقوق الإنسان.

وذكرت وكالة وفا أن القرار الأول يتعلق باستمرار تقديم الدعم إلى اللاجئين الفلسطينيين وحاز على تأييد 164 دولة فيما صوت ضده كيان الاحتلال الإسرائيلي فقط وامتنعت 10 دول بينها الولايات المتحدة عن التصويت.

وحصل القرار الثاني المتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على تأييد 162 دولة وصوت ضده كيان الاحتلال والولايات المتحدة وكندا وماكرونيزيا وجزر المارشال فيما امتنعت ست دول عن التصويت.

وحاز القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 159 دولة وصوت ضده كيان الاحتلال وأربع دول وامتنعت ثماني دول عن التصويت.

فيما نال القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تأييد 146 دولة بينما صوت ضده كيان الاحتلال وست دول وامتنعت 20 دولة عن التصويت.

أما القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة فحصل على تأييد 80 دولة وصوت ضده كيان الاحتلال و17 دولة وامتنعت 73 دولة عن التصويت.

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