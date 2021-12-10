طهران: سنواصل جهودنا في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله

نيويورك-سانا

أكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي عزم بلاده مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في إطار التزاماتها الدولية.

وذكرت وكالة فارس أن تخت روانجي حذر خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن “الأمن في سياق الإرهاب وتغير المناخ” اليوم من محاولات بعض أعضاء المجلس للربط بأي شكل من الاشكال بين تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين.

وأشار تخت روانجي إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات عاجلة تتعلق بالارهاب وتغير المناخ مبينا أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في إطار قرار الأمم المتحدة والحقوق الدولية مع الثقة بمراعاة تامة لأسس الاستقلال والتكافؤ السيادي للحكومات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.