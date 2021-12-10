ورشة عمل لرفع الوعي بضرورة قبول اللقاحات المضادة لكورونا

دمشق-سانا

بهدف نشر المعلومات الصحية وتعزيز دور المجتمع في إيصال الرسائل التوعوية بضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص فوق سن الـ 18 عاماً أقامت وزارة الصحة مساء اليوم ورشة عمل تشاورية بمشاركة شخصيات رسمية وطبية وفنية ورياضية وإعلامية وذلك في فندق داماروز بدمشق.

مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورة رزان الطرابيشي بينت في تصريح لسانا على هامش الورشة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لم يتجاوز 850 ألف شخص بنسبة أقل من 5 بالمئة من مجمل سكان سورية وأنه يتم العمل في الوقت الحالي للوصول إلى نسبة 20 بالمئة من نسبة السكان لافتة إلى ضرورة نشر الرسائل التوعوية عن أهمية اللقاح وفعاليته.

بدورها ممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة اكجمال مختوموفا بينت أن المنظمة تعمل على مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه وأنه يوجد عدد كبير من المعلومات الخاطئة تنتشر بالتزامن مع انتشاره ومن هنا تكمن أهمية المؤثرين في المجتمع ودورهم الرئيسي لمكافحة الشائعات والتأكيد من خلالهم على ضرورة تلقي اللقاح مشيرة إلى أن المنظمة تعمل على أساس علمي وأن اللقاحات الموجودة حول العالم هي نتيجة اختبارات عديدة ومعترف بها لذا يتم التشجيع على أخذها كونها فعالة بنسب عالية.

ونوه الفنان دريد لحام بدور الفنانين وتأثيرهم في المجتمع بما يخص نشر التوعية بأهمية اللقاح ودوره في تخفيف شدة الإصابة والتعاون مع الوزارة بما يخص تقديم الرسائل الطبية الخاصة بالفيروس فيما أشار اللاعب السابق لمنتخب سورية لكرة القدم ماهر السيد إلى أن الواجب الوطني يحتم على كل فرد تلقي اللقاح ونشر الوعي حول مخاطر الإصابة بالفيروس لحماية المجتمع.

بدورها رئيسة جمعية تنظيم الأسرة الدكتورة هزار المقداد لفتت إلى أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المحلي وتكثيف الجهود المبذولة في التصدي لوباء كورونا مبينة أن الجمعية تعمل بشكل مكثف لنشر التثقيف الصحي بالتعاون مع شركائها في مختلف المحافظات حول أهمية اللقاح وأساليب الوقاية الشخصية.

حضر الورشة وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ومعاونه الدكتور أحمد ضميرية ومعاون وزير الإعلام أحمد ضوا ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا.

راما رشيدي ولؤي حسامو

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