بوتين يصف ما يحدث في دونباس بـ (الإبادة الجماعية)

موسكو-سانا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاوضاع الحالية في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا بأنها “تذكر بالإبادة الجماعية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله اليوم في اجتماع مع نشطاء بمجال حقوق الإنسان: “يجب أن أقول إن “الروسوفوبيا” هي خطوة أولى نحو الإبادة الجماعية، وما يحدث الآن في دونباس نراه بشكل جيد ويذكرنا بالإبادة الجماعية”.

يشار إلى أن موسكو حذرت مراراً من “الروسوفوبيا” أو سياسة التخويف من روسيا مبينة أن الغرب استخدمها في الماضي وما زال يستخدمها في الحاضر.

ويسود العلاقات الروسية الأوكرانية توتر كبير منذ الانقلاب الذي نفذه متطرفون موالون للغرب عام 2014 وأسفر عن تغيير السلطة الشرعية المنتخبة في أوكرانيا حيث اتبع الإنقلابيون الجدد في كييف نهجاً إقصائياً ضد السكان من أصول روسية فيما تشهد منطقة دونباس أزمة عسكرية وسياسية مستمرة في ظل عدم تطبيق اتفاقات مينسك التي نصت على وقف إطلاق النار وضمان تحقيق حل سياسي وإعداد دستور جديد.

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