52 فيلماً من 21 دولة ضمن مهرجان القلعة للسينما الطلابية

دمشق-سانا

احتضنت أروقة المعهد التقاني للفنون التطبيقية في قلعة دمشق اليوم افتتاح مهرجان القلعة للسينما الطلابية بدورته الثانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما والمستمر حتى 15 من الشهر الجاري.

ويشكل مهرجان القلعة للسينما الطلابية فرصة مهمة للشباب السوريين الدارسين للسينما بعلومها واختصاصاتها المختلفة والهواة لعرض أفلامهم وتجاربهم أمام الجمهور والاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة منها.

ويعرض في المهرجان 40 فيلماً عربياً وأجنبياً من 21 دولة إضافة إلى 12 فيلماً سورياً تتوزع بين إنتاجات المعهد التقاني للفنون التطبيقية ومشروع دعم سينما الشباب الذي ترعاه مؤسسة السينما.

وتخللت حفل افتتاح المهرجان فقرة موسيقية أداها عدد من طلبة المعهد العالي للموسيقا بقيادة الموسيقي أسامة أبو سعدة ليعرض بعدها الفيلم الإسباني بعنوان البرزخ.

وشملت عروض اليوم أفلام “هللوس وترنيمة الحرب وفصول” من سورية و”جيران غرباء ومن أين يأتي المطر” من إسبانيا و”المتسكعان” من فرنسا و”عقاب” من البرازيل و”الجنازة” من إيران.

مدير معهد الفنون التطبيقية غاندي خضر بين أن فكرة المهرجان جاءت لتشجيع الطلاب المهتمين بالمجال السينمائي لتنمية موهبتهم ورفدها بالشكل الصحيح إضافة لاطلاعهم على التجارب الخارجية من خلال الأعمال المشاركة في المهرجان وعرض أفلامهم ومشاريعهم على الجمهور وتحفيزهم وإيجاد حالة تنافسية بين بعضهم بعضاً.

وأشار مراد شاهين مدير مؤسسة السينما في كلمته إلى أن الفن السابع هو الأقرب والأكثر في الانتشار بين الناس والتواصل بين الشعوب لتكوين معرفة جامعة عن المجتمعات الأخرى وأساليب وطرائق عيشها مبيناً أن السينما في سورية عكست للعالم أصالة الشعب السوري وعاداته وتقاليده وإرثه وحضارته.

طارق السواح رئيس قسم التصوير الضوئي والتلفزيوني بالمعهد وأمين سر المهرجان أوضح في تصريح لسانا أنه تم تشكيل لجنة اختصاصية لاختيار الأفلام الأفضل التي تقدمت للمشاركة مشيراً إلى أن المهرجان يعرف الطلاب على تقنيات الدول الأخرى في الإخراج لتطوير قدراتهم نحو الأفضل حيث ستعرض يومياً 6 أفلام ضمن فترتين طيلة 5 أيام سيتم في نهايتها توزيع الجوائز على الفائزين.

بدوره حسام وهب المدير الفني للمهرجان نوه بتميز هذه الدورة من المهرجان بزيادة عدد الأفلام والدول المشاركة وارتقاء نوعية الأفلام التي أنتجت ضمن المعهد حيث تقدم للمشاركة 92 فيلماً أجنبياً وتقدم إلى المهرجان 12 فيلماً سورياً.

هبة حوا المدرسة في المعهد ومخرجة فيلم بعنوان الفصول تحدثت عن تعاونها مع عدد من الطلاب لإنجاز هذا الفيلم ووصفت هذه التجربة بالغنية لأنها تصقل خبرات الطلاب ومواهبهم.

نور الحافظ خريجة أدب انكليزي قامت بترجمة الأفلام الأجنبية المشاركة من اللغة الإنكليزية إلى العربية في دورتي المهرجان مبينة أن التجربة كانت مفيدة بالنسبة لها لكون الأفلام السينمائية القصيرة تحمل الكثير من القيم الفكرية والمتعة.

شذى حمود-محمد سمير طحان

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