الفاو تحذر من خطر يهدد الأمن الغذائي العالمي

روما-سانا

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” من خطر يهدد الأمن الغذائي العالمي جراء الضغط على موارد الأراضي والمياه.

وأوضحت المنظمة في أحدث تقرير لها صدر اليوم أن العديد من موارد المياه والأراضي تعاني من الإجهاد وتواجه استخداماً أكثر كثافة لإطعام سكان العالم المتوقع نموهم بأكثر من الربع في العقود الثلاثة القادمة.

ووفقاً للمؤشرات الحالية قدرت المنظمة أن قطاع الأغذية الزراعية سيحتاج إلى 35 بالمئة أكثر من المياه لإنتاج الغذاء الإضافي المطلوب خلال العقود القادمة مشيرة إلى أن هذا الخطر يمكن أن يؤدي إلى كوارث بيئية وزيادة التنافس على الموارد وإذكاء التحديات الاجتماعية والصراعات الجديدة.

وأضافت إن الإنتاج الحالي للأغذية الزراعية غير مستدام ويضغط على استخدام الأراضي والمياه ومن الممكن أن تلعب أنظمة الأغذية دوراً رئيسياً في تخفيف الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في أهداف المناخ والتنمية داعية إلى زيادة سريعة في الاعتماد على التكنولوجيا لتعزيز كفاءة قطاع الأغذية الزراعية ووضع استخدامه للموارد على أساس مستدام.

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