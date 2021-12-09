مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بولاية مينيسوتا الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال مطاردة الشرطة لسيارة مسروقة في إحدى ضواحي روبينسديل بولاية مينيسوتا الأمريكية اليوم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر في الشرطة قوله إنه تم الإبلاغ عن سرقة سيارة بمدينة مينيابوليس وأثناء المطاردة في بلدة روبينسديل فقد سائق السيارة المسروقة السيطرة عليها ما أدى إلى تدهورها وتحطمها ما أسفر عن مقتل شابين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأوضح المصدر أن خمسة أشخاص كانوا داخل السيارة لحظة وقوع الحادث وجميعهم أقل من 18 عاماً حيث لقي أحدهم مصرعه على الفور وتم نقل الباقين إلى المشفى حيث توفي فتى آخر هناك.

وتم استدعاء دورية للشرطة على الفور إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار والكشف عن ملابسات الحادث.

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