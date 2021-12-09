استشهاد امرأة يمنية وإصابة 7 أشخاص بنيران قوى العدوان السعودي

صنعاء-سانا

استشهدت امرأة يمنية وأصيب 7 اشخاص بنيران قوى العدوان السعودي التي استهدفت اليوم المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان السعودي أطلقت نيران أسلحتها باتجاه منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة سبعة بينهم مهاجر أفريقي.

وكان أربعة مواطنين يمنيين بينهم طفل استشهدوا أمس جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي وانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في محافظة صعدة الحدودية شمال اليمن.

إلى ذلك أفاد تقرير لمنظمة (انتصاف) لحقوق المرأة والطفل في اليمن بأنه ومنذ بدء العدوان السعودي على الشعب اليمني في الـ 26 من آذار 2015 وحتى الـ 8 من كانون الأول 2021 استشهد ألفان و412 امرأة فيما أصيبت ألفان و825 امرأة بجروح.

وأشار التقرير إلى أن العدوان والحصار حرم المرأة اليمنية من حقوقها الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية عبر استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ونشر الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات سوء التغذية وخاصة بين الحوامل والمرضعات إضافة إلى زيادة نسبة الإجهاض وتشوه الأجنة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

ولفت التقرير إلى حرمان العدوان للمرأة من التعليم نتيجة استهداف المنشآت التعليمية والحصار الاقتصادي وعدم صرف الرواتب ما أدى إلى عدم قدرة بعض الأسر على توفير احتياجات التعليم الأساسية موضحاً أن 31% من فتيات اليمن أصبحن خارج نطاق التعليم.

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