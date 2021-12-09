موديز تتوقع أن يتجاوز التضخم الاقتصادي في تركيا الـ 25 % خلال العام المقبل

لندن-سانا

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا الـ 25 بالمئة خلال الأشهر المقبلة وأن خفضاً آخر محتملاً لأسعار الفائدة في كانون الأول الجاري يزيد من تقليص توقعاتها ونظرتها للاقتصاد التركي.

ونقلت رويترز عن موديز قولها في مذكرة نتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين الذي بلغ 3.21 بالمئة في كانون الأول إلى نحو 25 بالمئة بل وأكثر خلال الأشهر المقبلة مضيفة أنها تتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 17و18 بالمئة بنهاية عام 2020.

وذكرت موديز أن ضعف الليرة التركية عزز التحول نحو الدولار مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع التضخم في تركيا سيحد من التوسع الاقتصادي وأنها تتوقع حالياً أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي إلى أربعة بالمئة في 2022.