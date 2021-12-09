مقتل ثلاثة جنود أتراك شمال العراق

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي اليوم مقتل ثلاثة من جنودها شمال العراق.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي إلى أن الجنود قتلوا خلال مواجهات مع مسلحين من تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK مضيفة أن ستة من المسلحين قتلوا أيضاً خلال الاشتباكات.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق الأمر الذي أكدت الحكومة العراقية أنه يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة العراق وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.

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