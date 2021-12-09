تونس.. مصرع شخص في حريق بمقر حركة النهضة

تونس-سانا

لقي شخص مصرعه وأصيب عدد آخر جراء حريق نشب بعد ظهر اليوم بالمقر المركزي لحركة النهضة “الإخوانية” وسط العاصمة التونسية.

وحسب وسائل إعلام تونسية تعرض نائب رئيس الحركة علي العريض لإصابات متوسطة بعد قفزه من الطابق الثاني لمقر الحزب إثر نشوب النيران كما أصيب رئيس ما يسمى مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروي بحروق.

وحاول بعض الموظفين الموجودين بالمقر القفز من شبابيك المبنى بعد أن حاصرهم الدخان فيما هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث لإطفاء النيران وإجلاء العالقين.

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