أبو ظبي تستضيف سباقات فورمولا 1 حتى 2030

أبو ظبي-سانا

كشف منظمو سباقات سيارات فورمولا 1 اليوم أن أبو ظبي ستواصل المشاركة في استضافة السباقات حتى عام 2030.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لبطولة العالم “قبل انطلاق السباق الختامي لجائزة أبو ظبي الكبرى للفورمولا1 والذي سيحدد هوية البطل تعلن فورمولا 1 أنها جددت عقدها مع شركة أبوظبي لإدارة الرياضات الميكانيكية ADMM في خطوة من شأنها أن تبقي السباق على الروزنامة حتى عام 2030”.

وأوضح المنظمون أنه من المتوقع أن يشهد سباق فورمولا 1 بأبو ظبي منافسة حادة بين ماكس فرستابن سائق ريد بول ولويس هاميلتون سائق مرسيدس حيث يتقاسمان صدارة الترتيب العام لفئة السائقين.

وتشارك أبو ظبي في استضافة سباقات فورمولا 1 منذ عام 2009.

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