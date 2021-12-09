الكرملين: بوتين وبايدن أكدا ضرورة التنسيق مع أعضاء (ناتو)

موسكو-سانا

كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن أكدا في قمتهما الأخيرة ضرورة تنسيق المسائل حول حلف شمال الأطلسي “ناتو” مع أعضائه الآخرين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين: “تم أثناء الاجتماع الافتراضي بين الرئيسين بحث الموضوع المتعلق بالأعضاء الآخرين لحلف “ناتو” وعلى وجه الخصوص ضرورة تنسيق المسائل المهمة مبدئياً بما فيها المسائل التي تم الحديث عنها مع هؤلاء الأعضاء أيضا”.

وأضاف بيسكوف: “لأن الحديث يدور حقا عن الأمن في القارة الأوروبية وان روسيا تعتبر توسع الحلف شرقاً أمراً غير مقبول أشار الجانب الأمريكي إلى ضرورة تنسيق ذلك أيضاً مع الدول الأخرى الأعضاء في الحلف”.

وتعليقا على أعداد الطرفين لاقتراحات اعتمادا على نتائج القمة أوضح بيسكوف أن الكرملين لا يريد أن يستعجل في هذا المجال.

وكان بوتين وبايدن عقدا أول أمس مباحثات عبر الانترنت طالب خلالها الرئيس الروسي حلف شمال الأطلسي “ناتو” بضمانات أمنية بعدم توسع الحلف شرقاً.