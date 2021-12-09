أنشطة وفعاليات متعددة بالحسكة ودرعا في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

الحسكة-درعا-سانا

أقامت جمعية سورية اليمامة الخيرية بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للسكان مجموعة من الأنشطة ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتضمنت الأنشطة التي أقيمت في مطعم البلابل وسط مدينة الحسكة مسابقات وعروض مسرحية وندوة حوارية توعوية بمشاركة مجموعة من نساء المجتمع المحلي ومعرضاً لنتاجات نساء وفتيات استفدن من الدورات المنفذة في مخيمي الهول والعريشة.

وفي تصريح لمراسل سانا بينت مديرة مشروع المساحات الآمنة للنساء والفتيات في جمعية سورية اليمامة منتهى الحسين أن الفعالية تهدف لنشر الوعي بين النساء والفتيات وتمكينهن ومساعدتهن على بناء الذات والتغلب على العوائق التي تفرض عليهن من خلال العادات والتقاليد في المجتمع والتعريف بحقوقهن ومساواتهن مع الرجل.

من جانبها قالت المشاركة في المعرض ديانا فضل استفدت بشكل كبير من الدورات المنفذة ضمن مشروع المساحات الآمنة وتعلمت مهنة الخياطة واليوم أقوم بعرض قسم كبير من منتجاتي ضمن المعرض.

وفي درعا نظمت لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال درعا بالتعاون مع دائرة العلاقات المسكونية و التنمية الاجتماعية اليوم جلسة قانونية للتوعية بحملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضحت يمامة الربداوي رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد أن الهدف من الجلسة تعريف المرأة بحقوقها وواجباتها ومناهضة كل أشكال العنف ضدها.

من جانبها تحدثت مرام أكراد من مركز رعاية بيتنا التابع لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية حول الخدمات الصحية والأدوية المجانية التي تقدم للمرأة ضمن المركز لافتة إلى أهمية توعية المرأة وتعريفها بحقوقها وواجباتها ولا سيما في مجال التعليم والامتناع عن الزواج المبكر.

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