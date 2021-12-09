تربية الحسكة تباشر بصيانة مدرسة الشهيد إدوار إيواس

الحسكة-سانا

باشرت مديرية التربية بترميم مدرسة الشهيد إدوار إيواس في مدينة الحسكة والتي كانت قد تعرضت لأضرار مختلفة نتيجة استهدافها بتفجير إرهابي منذ عدة سنوات.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أن الترميم سيشمل القاعات الصفية وكتلة البناء المتضررة لوضعها بالخدمة مجدداً واستيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب وتخفيف الضغط الحاصل موضحة أن المدرسة تتسع لأكثر من 600 طالب وستدخل القاعات الصفية التي أجري لها الترميم بالخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت مديرة مدرسة إدوار إيواس رندة يوسف إلى أن الترميم يتم بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بهدف تخفيف الضغط الحاصل في الشعب الصفية وبالتالي فإن الترميم سيسهم في تحسين جودة التعليم عبر إدخال قاعات صفية جديدة بالخدمة.

وكانت مديرية التربية قد أجرت ترميما وصيانة لأربع مدارس في مدينة الحسكة والقامشلي مطلع العام الحالي شملت مدارس “عبد المسيح حيداري والقادسية وخربة عمو والسيباط ” وذلك بالتعاون مع المجلس النرويجي.