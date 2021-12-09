أضرار التنين البحري في بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
غراسيموف: الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يقلل من فعالية محاربة الإرهاب
2021-12-09
سورية وكوبا تؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما
2021-12-09
سورية تشارك في اجتماع مجلس وزراء أوابك
2021-12-09
دعوة لوقف سرقة الموارد الطبيعية السورية
2021-12-08
الخارجية الكازاخية: لا اجتماع ختامياً في جولة أستانا المقبلة
2021-12-08
سورية تؤكد مواصلتها التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتجدد إدانة استخدام هذه الأسلحة
2021-12-08
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون الإعلامي
2021-12-08
محليات
أنشطة وفعاليات متعددة بالحسكة ودرعا في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة
2021-12-09
تربية الحسكة تباشر بصيانة مدرسة الشهيد إدوار إيواس
2021-12-09
محافظ الحسكة لـ نيلوند: انتهاكات ميليشيا (قسد) تحرم الأطفال من التعليم
2021-12-09
شعبان: الوجود الأمريكي على أرضنا احتلال ستتم مقاومته بكل الوسائل الممكنة
2021-12-09
صيانة 50% من خط الربط الكهربائي مع الأردن
2021-12-09
تأهيل طريق قرية الرقاما الرئيسي
2021-12-09
البدء بأعمال إعادة تأهيل 4 حدائق عامة بدرعا
2021-12-09
رياضة
UEFA يؤجل مباراة توتنهام أمام رين
2021-12-09
بايرن ميونخ يهزم برشلونة في دوري أبطال أوروبا
2021-12-09
المصرية جودة تتوج بفضية بطولة العالم لتنس الطاولة
2021-12-08
إيداع النجم البرازيلي بيليه في مستشفى لاستكمال علاجه
2021-12-08
تكريم لاعبي منتخب سورية للبلياردو والسنوكر دكاك والحداد
2021-12-08
ديوكوفيتش يتصدر قائمة المشاركين ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2021-12-08
مودريتش يحقق رقماً مميزاً أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال
2021-12-08
اقتصاد
معمل ألبان وأجبان في الدريكيش يوفر فرص عمل ومنتجاً نظيفاً
2021-12-09
مزارعو بانياس يطالبون بالتعويض عن خسائرهم جراء التنين البحري
2021-12-09
سورية رئيس مجلس وزراء النفط العرب (أوابك) وتستضيف مؤتمر الطاقة العربي في 2024
2021-12-09
2.4 مليار ليرة مجموع جوائز اليانصيب لإصداري رأس سنة 2022
2021-12-09
(التجارة الخارجية): تثبيت 173 دواءً نوعياً بقيمة تعاقدية 70 مليون يورو
2021-12-09
ارتفاع أسعار الذهب
2021-12-09
ارتفاع أسعار النفط
2021-12-09
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وزارة الدفاع تعلن عن منحة دراسية لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي
محافظ الحسكة لـ نيلوند: انتهاكات ميليشيا (قسد) تحرم الأطفال من التعليم
شعبان: الوجود الأمريكي على أرضنا احتلال ستتم مقاومته بكل الوسائل الممكنة
غراسيموف: الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يقلل من فعالية محاربة الإرهاب
صيانة 50% من خط الربط الكهربائي مع الأردن
(التجارة الخارجية): تثبيت 173 دواءً نوعياً بقيمة تعاقدية 70 مليون يورو
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تصوير: رياض علي
أضرار التنين
2021-12-09
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