معمل ألبان وأجبان في الدريكيش يوفر فرص عمل ومنتجاً نظيفاً

طرطوس-سانا

يسهم معمل الدرويش لصناعة الألبان والأجبان في قرية كفر شاغر بريف منطقة الدريكيش بطرطوس في تسويق الحليب للعديد من مربي الثروة الحيوانية بالمنطقة ويوفر منتجاً محلياً نظيفا وبأسعار مقبولة كما أنه يوفر فرص عمل لعدد من أبناء القرية.

ينتج المعمل ما يترواح بين 100 و400 كيلوغرام يوميا من الألبان والأجبان ومشتقاتهما حسب ما أكده صاحبه عدنان درويش موضحاً في حديثه مع سانا أن كميات الإنتاج تراجعت في الفترة الماضية جراء ظروف مختلفة.

المعمل بدأ بمعدات بسيطة وتطور تدريجياً وفقاً لدرويش الذي أشار إلى أنه حصل على قرض قيمته 750 ألف ليرة من هيئة مكافحة البطالة في طرطوس واشترى أدوات ومعدات جديدة تمكن بها من توسيع عمله إضافة إلى برادات وغيرها من لوازم العمل وسيارة لتوزيع وتسويق الإنتاج.

أنواع مختلفة من الجبنة واللبنة ينتجها المعمل ومنها حسب درويش عكاوي واسطنبولي وشلل وقشقوان وغيرها كما أنه حصل على علامة تجارية خاصة به لافتاً إلى توزيع إنتاجه على المحلات التجارية في أسواق منطقتي صافيتا وطرطوس.

يشتكي صاحب المعمل من عدم القدرة على العمل كما في السابق فالكهرباء لا تساعد على حفظ المنتجات والغلاء طال المازوت وكل مستلزمات التربية والإنتاج آملا أن تنتهي هذه الظروف قريبا ويعود الإنتاج كما كان عليه سابقاً.

أبو محمد وهو أحد موظفي المعمل من أبناء القرية يوضح أنه يقوم باستلام الحليب وتسخينه وتروبيه وأنه يجد في هذا العمل فرصة مناسبة له لقربه من سكنه والراتب الجيد الذي يشكل مصدر رزقه مع عائلته متمنياً أن تكون هناك فرصة لإقامة منشآت مماثلة في المنطقة تضمن تحسين الواقع المعيشي للسكان فيها.

غرام محمد