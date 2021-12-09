الصين: أستراليا وبريطانيا وأمريكا سيدفعون ثمن أفعالهم الخاطئة

بكين-سانا

حذرت وزارة الخارجية الصينية بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا من دفع ثمن باهظ جراء قرارهم عدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المزمع اقامتها في بكين بشهر شباط القادم.

ووفقاً لوكالة رويترز قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحفيين اليوم “استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا منصة الألعاب الأولمبية للتلاعب السياسي… سيتعين عليهم دفع ثمن أفعالهم الخاطئة”.

وأكدت الصين أمس الأول أن قرار الولايات المتحدة بما يسمى “المقاطعة الدبلوماسية” لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين “مسيس” ويعكس عقلية الحرب الباردة التي تعتمدها واشنطن مبينة أن الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحاً للاستعراض والتلاعب السياسي فيما أعلنت السفارة الصينية في استراليا أمس أن نجاح استراليا في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين يعتمد على أداء لاعبيها وليس على حضور مسؤوليها.

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