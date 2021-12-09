تأهيل طريق قرية الرقاما الرئيسي

حمص-سانا

أنهت مديرية الخدمات الفنية في حمص تأهيل الطريق الرئيسي في قرية الرقاما بريف المحافظة بطول يبلغ نحو 750 متراً.

وأوضح المهندس إياد عبد الكريم رئيس دائرة الطرق لمراسلة سانا أن أعمال التأهيل تضمنت مد طبقة من الحصى ثم القميص الاسفلتي لافتاً إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 37 مليون ليرة منوها بأهمية الطريق الذي يربط قرى البلها والعزيزية والمضابع والمنزول بالرقاما ويخدم الفلاحين في نقل محاصيلهم.

وأكد عدد من أهالي القرية أن تأهيل الطريق خفف معاناتهم من الحفر وتجمع مياه الأمطار فيها أثناء الشتاء وسهل حركة السير.

لارا أحمد

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