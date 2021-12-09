غوغل تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية عبر جيميل

واشنطن-سانا

أعلنت غوغل إضافة ميزة إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو في تطبيق الدردشة داخل تطبيق جيميل على نظامي (آي أو اس) وأندرويد.

وأفاد موقع ذا فيرج المتخصص بالتكنولوجيا بأن غوغل أعلنت عن هذه الميزة في أيلول الماضي لكن بدأ طرحها لأي شخص لديه حساب غوغل الشخصي اعتباراً من السادس من الشهر الجاري.

وفي السابق كان من الممكن إجراء مكالمات من داخل تطبيق جيميل لكنها كانت تتطلب إرسال دعوة إلى الشخص لتلقي المكالمة من خلال غوغل ميتينج الأمر الذي يبدو صعباً عند إجراء محادثة بين شخصين لكن بعد توفر الميزة الجديدة ستكون هناك أيقونات بسيطة لإجراء مكالمة صوتية أو بالفيديو في الجزء العلوي الأيمن من كل محادثة يمكن استخدامها لبدء المكالمة مع أي شخص.

وتهدف غوغل من هذه الإضافة إلى جعل تطبيق جيميل التطبيق الأساسي لجميع خدمات الاتصال الخاصة بها.

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